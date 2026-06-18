Objetos apreendidos Foto: Reprodução
Grupo que fingia ser entregador é preso por golpes de R$ 50 mil em Cabo Frio
Suspeitos teriam usado falsa atuação em plataforma de entregas para enganar vítimas, obter dados de cartões e realizar compras fraudulentas no comércio da cidade
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Suspeitos teriam usado falsa atuação em plataforma de entregas para enganar vítimas, obter dados de cartões e realizar compras fraudulentas no comércio da cidade
Jovens de Cabo Frio brilham no Brasileiro de Jiu-Jítsu e trazem títulos para a cidade
Allan Pierry conquistou o bicampeonato nacional, Pedro Coriolano ficou com o ouro na categoria superpesado e Jhonatan Oliveira garantiu o bronze em São Paulo
Homem suspeito de série de roubos volta a ser preso em Cabo Frio após horas de buscas
Investigado por assaltos no município, ele foi localizado por policiais civis na rua e já havia sido preso outras vezes por crimes patrimoniais
Operação mira venda de suplementos falsos na Região dos Lagos
Investigação aponta que produtos de marcas conhecidas eram anunciados em plataformas de e-commerce, mas consumidores recebiam mercadorias adulteradas
Construção de unidade prisional no Parque Burle movimenta sessão na Câmara de Cabo Frio
Vereadores cobraram esclarecimentos sobre a escolha do local e possíveis reflexos para a segurança e a qualidade de vida dos moradores
Pescadores da Lagoa de Araruama têm histórias retratadas em documentário que estreia em Cabo Frio
Produção gravada entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia mostra a rotina, os saberes e a tradição da pesca artesanal do camarão-rosa
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