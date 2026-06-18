Objetos apreendidos - Foto: Reprodução

Objetos apreendidos Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2026 15:19

Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um grupo suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito na manhã desta quinta-feira (18), em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 6h, na Avenida Litorânea, no bairro Braga.

Segundo a corporação, os criminoso seriam de Minas Gerais e atuavam na Região dos Lagos se passando por entregadores de uma plataforma de e-commerce. A estratégia era usada para enganar vítimas e conseguir acesso a cartões e dados bancários.

Com as informações em mãos, o grupo realizava compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais da cidade. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 50 mil, de acordo com os levantamentos iniciais.

Ao todo, seis pessoas foram identificadas e presas. Durante a ação, os policiais também localizaram um veículo que vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento no esquema. Após verificação, foi constatado indício de clonagem do automóvel, que acabou apreendido.

Além das prisões, foram recolhidos um notebook, celulares e dinheiro em espécie, ainda em fase de contagem.

Os suspeitos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.