Gabriel foi encontrado em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Gabriel foi encontrado em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2026 15:53 | Atualizado 18/06/2026 15:55

O médico pediatra Gabriel Fernandes Velasco, de 36 anos, que havia sido dado como desaparecido por familiares e amigos, se manifestou nesta quarta-feira (18) e informou que está bem. O caso ganhou repercussão após publicação do Jornal O DIA relatando a mobilização da família em busca de informações sobre seu paradeiro.

Morador de Cabo Frio, Gabriel estava sem manter contato com familiares e amigos desde o dia 11 de junho. Segundo os parentes, ele também não comparecia aos plantões médicos e permanecia com o telefone desligado, situação que gerou preocupação e motivou a divulgação de um apelo público.

Horas após a publicação da reportagem, o médico utilizou o status do WhatsApp para tranquilizar familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes. A mensagem rapidamente passou a circular nas redes sociais.

“Obrigado por toda preocupação. Sinto muito por todo transtorno ou sofrimento que eu acabei causando a qualquer pessoa”, escreveu.

Na sequência, Gabriel afirmou que está bem e explicou o motivo da falta de contato.

“Mas eu tô vivo. Bem. Desativei meu WhatsApp e isso tomou proporções que não devia”, declarou.

A publicação trouxe alívio aos familiares, que estavam há dias sem notícias e haviam iniciado uma mobilização para tentar localizá-lo. O médico atua em unidades de saúde de Cabo Frio e outros municípios da Região dos Lagos, como Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios.

Com a manifestação pública de Gabriel, familiares e amigos passaram a compartilhar a informação de que ele foi encontrado e está em segurança, encerrando a preocupação em torno de seu desaparecimento.