Foto: - Reprodução

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Publicado 19/06/2026 13:31

Um homem foragido da Justiça foi preso na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Algodoal, em Cabo Frio, após tentar enganar policiais militares informando um nome falso durante uma abordagem.

Segundo a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento na Rua dos Cravos quando percebeu que o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, mudando o comportamento.

Diante da atitude, os policiais realizaram a abordagem e pediram a identificação do homem, que acabou informando dados que não correspondiam à verdadeira identidade.

Para confirmar as informações, a equipe utilizou o sistema de reconhecimento facial do aplicativo Portal PMERJ, que apontou a identidade correta do suspeito como E. F. S., de 30 anos.

Na sequência, foi feita consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio.

Após a confirmação, o homem foi informado sobre a ordem judicial e recebeu os procedimentos legais. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

