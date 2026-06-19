Com o impacto, uma mulher ficou ferida e permaneceu caída no asfalto - Sabrina Sá - Portal RC24h

Com o impacto, uma mulher ficou ferida e permaneceu caída no asfaltoSabrina Sá - Portal RC24h

Publicado 19/06/2026 17:27 | Atualizado 19/06/2026 17:28

Cabo Frio - Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma mulher ferida no início da tarde desta sexta-feira (19), na região atrás do Terminal Rodoviário Alexis Novelino, em Cabo Frio.

Segundo relatos de testemunhas, uma das motos seguia pela Rua Geraldo de Abreu e teria realizado uma manobra irregular bastante comum entre motociclistas da região, atravessando em direção à área de desembarque dos ônibus para acessar a Avenida Júlia Kubitschek.

No mesmo momento, a outra motocicleta trafegava pela Rua Inglaterra. As duas acabaram colidindo no cruzamento, provocando a queda dos ocupantes.

Com o impacto, uma mulher ficou ferida e permaneceu caída no asfalto enquanto aguardava atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para prestar apoio à ocorrência e preservar a área até a chegada do resgate. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.