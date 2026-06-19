Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem - Reprodução

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homemReprodução

Publicado 19/06/2026 17:15

Cabo Frio - Um homem suspeito de envolvimento em furtos na região de Cabo Frio foi abordado na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, durante patrulhamento de uma guarnição da Polícia Militar.

Segundo informações da ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento quando identificaram o homem, de 35 anos, que já vinha sendo citado em redes sociais e meios de comunicação locais como suspeito de uma série de furtos, entre eles o de uma bicicleta registrado no dia 20 de maio.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, em conversa com a equipe, o elemento acabou confessando espontaneamente ter cometido o furto da bicicleta. Ele também informou que o objeto foi vendido logo após o crime e relatou ainda que costumava frequentar a região e que já havia visto o bem em posse do comprador.

Diante das informações e da suspeita em apuração, ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O homem foi autuado por furto, ouvido e posteriormente liberado.