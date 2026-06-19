Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homemReprodução
Homem suspeito de furtos é detido após abordagem no Braga, em Cabo Frio
Ele foi reconhecido por policiais durante patrulhamento e acabou confessando o furto de uma bicicleta ocorrido em maio; após ser ouvido na delegacia, foi liberado
Homem suspeito de furtos é detido após abordagem no Braga, em Cabo Frio
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Câmeras de segurança fragram invasão a autoescola no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio
Suspeito entrou no local durante a madrugada, revirou setores do estabelecimento, mas não levou nenhum objeto; caso está sendo analisado e imagens podem ajudar na identificação
Homem é preso em Cabo Frio com carro e moto roubados
A ação foi realizada por policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), durante diligências da Operação Torniquete no bairro Jardim Esperança
Foragido por homicídio tenta enganar policiais com nome falso, mas acaba preso em Cabo Frio
Homem foi identificado por reconhecimento facial após apresentar dados falsos durante abordagem no bairro Algodoal
MPRJ cobra implantação de iluminação pública e rede de água no Pontal do Peró, em Cabo Frio
Órgão dá prazo de 30 dias para que Prefeitura avance com medidas necessárias para levar serviços essenciais ao bairro
Jogo beneficente vai reunir ídolos do futebol brasileiro em Cabo Frio
Evento terá entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento não perecível
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