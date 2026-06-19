Homem invadiu o estabelecimento por volta de 3h15 da manhãCabo Frio na Mira
Segundo o proprietário, o suspeito entrou no imóvel e foi flagrado pelas câmeras de segurança circulando pelos cômodos e revirando diferentes setores em busca de objetos que pudessem ser levados.
Apesar da invasão e da movimentação dentro do local, nada foi furtado, conforme informou a direção da autoescola.
As imagens registradas pelo sistema de segurança mostram toda a ação e devem auxiliar na identificação do suspeito pelas autoridades.
O caso também acende um alerta para comerciantes da região da Avenida Joaquim Nogueira, que, segundo relatos de moradores e trabalhadores, afirmam que o mesmo indivíduo já teria sido visto com frequência durante a madrugada na área.
Qualquer informação que possa ajudar na identificação pode ser repassada às autoridades competentes.
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