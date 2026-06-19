Homem invadiu o estabelecimento por volta de 3h15 da manhã - Cabo Frio na Mira

Homem invadiu o estabelecimento por volta de 3h15 da manhãCabo Frio na Mira

Publicado 19/06/2026 17:08

Cabo Frio - Uma tentativa de furto chamou na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na madrugada desta sexta-feira (19). O caso aconteceu na Autoescola Los Hermanos, quando um homem invadiu o estabelecimento por volta de 3h15 da manhã.



Segundo o proprietário, o suspeito entrou no imóvel e foi flagrado pelas câmeras de segurança circulando pelos cômodos e revirando diferentes setores em busca de objetos que pudessem ser levados.



Apesar da invasão e da movimentação dentro do local, nada foi furtado, conforme informou a direção da autoescola.



As imagens registradas pelo sistema de segurança mostram toda a ação e devem auxiliar na identificação do suspeito pelas autoridades.



O caso também acende um alerta para comerciantes da região da Avenida Joaquim Nogueira, que, segundo relatos de moradores e trabalhadores, afirmam que o mesmo indivíduo já teria sido visto com frequência durante a madrugada na área.



Qualquer informação que possa ajudar na identificação pode ser repassada às autoridades competentes.