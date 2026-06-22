Ocorrência foi registrada nas proximidades do IML - Reprodução

Ocorrência foi registrada nas proximidades do IMLReprodução

Publicado 22/06/2026 16:50

Cabo Frio - Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (20) no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, nas proximidades da ponte Deputado Márcio Corrêa, quase na frente do Instituto Médico Legal (IML).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para a realização dos procedimentos iniciais. A área foi isolada para o trabalho das autoridades.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Cabo Frio, que deve apurar as causas e possíveis desdobramentos da ocorrência. Novas informações podem ser divulgadas ao longo do dia conforme o avanço das investigações.