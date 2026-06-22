Alessandra era auxiliar de classe da rede municipal de ensinoReprodução/ Redes sociais
Auxiliar de classe é morta em Cabo Frio; companheira é suspeita e está foragida
Alessandra dos Santos Fernandes trabalhava na rede municipal de ensino e teve a morte lamentada pela Secretaria de Educação; caso repercute nas redes sociais
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Homem é esfaqueado no pescoço próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio
Vítima foi socorrida com intensa perda de sangue; arma do crime foi encontrada escondida em pousada
Condenado por homicídio qualificado é capturado pela POLINTER em Cabo Frio
Foragido da Justiça foi localizado no bairro Braga após trabalho de inteligência da Polícia Civil
Corpo é encontrado boiando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada nas proximidades do IML; Polícia Civil investiga o caso
Colisão entre motos deixa mulher ferida atrás da Rodoviária de Cabo Frio
Testemunhas relatam manobra irregular antes da colisão; mulher ferida foi socorrida no local e PM preservou a área até a chegada do resgate
Homem suspeito de furtos é detido após abordagem no Braga, em Cabo Frio
Ele foi reconhecido por policiais durante patrulhamento e acabou confessando o furto de uma bicicleta ocorrido em maio; após ser ouvido na delegacia, foi liberado
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