Alessandra era auxiliar de classe da rede municipal de ensino - Reprodução/ Redes sociais

Alessandra era auxiliar de classe da rede municipal de ensinoReprodução/ Redes sociais

Publicado 22/06/2026 17:39

Cabo Frio - A Justiça decretou a prisão temporária da mulher suspeita de envolvimento na morte da auxiliar de classe Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, em Cabo Frio. A investigada não foi localizada e é considerada foragida.

Alessandra foi encontrada já sem vida após dar entrada em uma unidade de saúde do município, com ferimentos causados por golpes de faca. A ocorrência mobilizou a Polícia Civil, que iniciou diligências e passou a tratar o caso como possível feminicídio.

De acordo com a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), a vítima e a suspeita mantinham um relacionamento e teriam discutido antes do crime. Durante a briga, houve luta corporal e Alessandra acabou sendo esfaqueada.

Ainda segundo a investigação, após o ataque, a suspeita teria tentado socorrer a companheira e fugido em seguida. Ela também é apontada como responsável por ter relatado o ocorrido ao pai da vítima.

Familiares relataram, em manifestações nas redes sociais, que a mulher teria confessado o crime e informado que se entregaria às autoridades, o que não aconteceu até o momento.

A Polícia Civil ouviu testemunhas e familiares da jovem, além de realizar buscas em endereços ligados à investigada, mas sem sucesso na localização. Com base no conjunto de informações, a delegada responsável solicitou a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça.

A morte de Alessandra gerou grande comoção em Cabo Frio. A jovem trabalhava como auxiliar de classe na rede municipal de ensino e atuava na Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo, onde também havia estudado. A Secretaria Municipal de Educação lamentou o falecimento e prestou solidariedade a familiares, amigos e à comunidade escolar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.