Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com intenso sangramentoReprodução
Homem é esfaqueado no pescoço próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio
Vítima foi socorrida com intensa perda de sangue; arma do crime foi encontrada escondida em pousada
Homem é esfaqueado no pescoço próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio
Vítima foi socorrida com intensa perda de sangue; arma do crime foi encontrada escondida em pousada
Condenado por homicídio qualificado é capturado pela POLINTER em Cabo Frio
Foragido da Justiça foi localizado no bairro Braga após trabalho de inteligência da Polícia Civil
Corpo é encontrado boiando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada nas proximidades do IML; Polícia Civil investiga o caso
Colisão entre motos deixa mulher ferida atrás da Rodoviária de Cabo Frio
Testemunhas relatam manobra irregular antes da colisão; mulher ferida foi socorrida no local e PM preservou a área até a chegada do resgate
Homem suspeito de furtos é detido após abordagem no Braga, em Cabo Frio
Ele foi reconhecido por policiais durante patrulhamento e acabou confessando o furto de uma bicicleta ocorrido em maio; após ser ouvido na delegacia, foi liberado
Câmeras de segurança fragram invasão a autoescola no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio
Suspeito entrou no local durante a madrugada, revirou setores do estabelecimento, mas não levou nenhum objeto; caso está sendo analisado e imagens podem ajudar na identificação
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