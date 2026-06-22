Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com intenso sangramento - Reprodução

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com intenso sangramentoReprodução

Publicado 22/06/2026 17:26

Cabo Frio - Um homem foi esfaqueado no pescoço neste sábado (20), na Avenida Nilo Peçanha, conhecida como Rua dos Bombeiros, em Cabo Frio.

A vítima sofreu intensa perda de sangue e precisou ser socorrida. De acordo com testemunhas, o ataque aconteceu de forma repentina. O suspeito teria se aproximado da vítima para pedir um cigarro e em seguida o golpeou com a faca na região do pescoço, sem que houvesse qualquer discussão ou desentendimento anterior.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, populares prestaram os primeiros socorros, realizando compressão no ferimento para tentar conter o sangramento até o atendimento da equipe de resgate. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento de urgência.

O principal suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar pouco tempo após o crime. Segundo informações preliminares, ele estava hospedado em uma pousada localizada nas proximidades do local da ocorrência.

Durante as diligências, os policiais encontraram a faca utilizada no ataque escondida na cisterna da pousada. Conforme os relatos, a arma ainda apresentava manchas de sangue.

Uma testemunha que presenciou a agressão foi levada à delegacia para prestar depoimento e formalizar a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação do ataque e apurar todas as circunstâncias da tentativa de homicídio.