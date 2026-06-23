De acordo com a polícia, o homem detido já possui antecedentes criminaisReprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um dono de barraca de lanches foi assaltado na madrugada desta segunda-feira (22), por volta das 3h30, enquanto encerrava o expediente na Avenida Américo Gomes da Fonseca, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Segundo o registro da ocorrência, dois homens armados se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto. Eles levaram dinheiro em espécie, um celular e uma motocicleta Honda Titan 160. Em seguida, fugiram em direção à Estrada de São Jacinto.
Após o crime, a vítima conseguiu informar às equipes policiais que o celular ainda estava sendo rastreado, o que ajudou a direcionar as buscas. Com base nas informações repassadas, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram diligências ainda durante a madrugada. O sinal do aparelho levou os agentes até uma residência na Rua Assembleia, no bairro Aquarius, em Tamoios, segundo distrito do município.
No local, os policiais identificaram um imóvel aparentemente abandonado e perceberam movimentação no interior da casa.
Durante a entrada no imóvel, os agentes encontraram um homem no cômodo dos fundos, exatamente na área indicada pelo rastreamento do celular. Ele tentou resistir à abordagem e acabou entrando em luta corporal com os policiais antes de ser contido.
Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 municiado, além do celular da vítima. Também foram apreendidos uma touca e um casaco que, segundo a vítima, teriam sido usados no assalto.
Ainda durante a ação, e com apoio da Polícia Militar, os agentes localizaram um segundo imóvel nas proximidades onde a motocicleta roubada estava escondida.
No local, que apresentava indícios de ser utilizado para ocultação de veículos roubados e possível desmanche, também foi encontrada outra motocicleta com o chassi raspado, que acabou apreendida.
O acusado, junto com a arma apreendida, os celulares e os veículos recuperados, foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.
De acordo com a polícia, o homem detido já possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.