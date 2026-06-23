De acordo com a polícia, o homem detido já possui antecedentes criminaisReprodução
Dono de lanchonete é assaltado em Cabo Frio; polícia recupera moto e apreende arma
Crime aconteceu no Jardim Esperança enquanto vítima encerrava o atendimento; rastreamento de celular levou agentes até Tamoios, onde suspeito foi localizado com arma e itens roubados
Dono de lanchonete é assaltado em Cabo Frio; polícia recupera moto e apreende arma
Crime aconteceu no Jardim Esperança enquanto vítima encerrava o atendimento; rastreamento de celular levou agentes até Tamoios, onde suspeito foi localizado com arma e itens roubados
Auxiliar de classe é morta em Cabo Frio; companheira é suspeita e está foragida
Alessandra dos Santos Fernandes trabalhava na rede municipal de ensino e teve a morte lamentada pela Secretaria de Educação; caso repercute nas redes sociais
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Vítima foi socorrida com intensa perda de sangue; arma do crime foi encontrada escondida em pousada
Condenado por homicídio qualificado é capturado pela POLINTER em Cabo Frio
Foragido da Justiça foi localizado no bairro Braga após trabalho de inteligência da Polícia Civil
Corpo é encontrado boiando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada nas proximidades do IML; Polícia Civil investiga o caso
Colisão entre motos deixa mulher ferida atrás da Rodoviária de Cabo Frio
Testemunhas relatam manobra irregular antes da colisão; mulher ferida foi socorrida no local e PM preservou a área até a chegada do resgate
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