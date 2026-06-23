O local chamou a atenção após denúncias de moradoresDivulgação

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Um ferro-velho localizado no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, foi interditado nesta segunda-feira (22) durante uma ação da Operação Desmonte, força-tarefa coordenada pelo Detran RJ. O local chamou a atenção após denúncias de moradores sobre a presença de carcaças de veículos espalhadas pela calçada às margens da Rodovia RJ-102, conhecida como Estrada de Búzios.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma Volkswagen Parati clonada. Segundo o Detran, o veículo exibia a placa de um automóvel regular, mas possuía o chassi de um carro furtado na região de Duque de Caxias. O automóvel estava parcialmente desmontado e empilhado junto a outras sucatas no estabelecimento.
O proprietário do ferro-velho foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foi autuado e preso em flagrante pelo crime de receptação.
De acordo com os agentes, o comércio de peças usadas funcionava sem registro junto ao Detran RJ e também não possuía cadastro empresarial. Além disso, as sucatas estavam armazenadas em via pública e resíduos de óleo de motor eram descartados diretamente no solo, o que pode causar danos ao meio ambiente.
A fiscalização também constatou que as peças comercializadas não possuíam identificação nem as etiquetas com QR Code exigidas por lei. O sistema é utilizado para rastrear a origem dos produtos e garantir que as peças vendidas tenham procedência legal.
O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, afirmou que as ações da Operação Desmonte continuarão sendo realizadas em todo o estado. Segundo ele, o objetivo é combater a irregularidade no setor e incentivar a regularização dos estabelecimentos.
“As ações da Operação Desmonte vão continuar. Estamos ampliando a fiscalização e trabalhando para que os estabelecimentos se regularizem e atuem dentro da lei. Quem insistir em funcionar de forma irregular estará sujeito à interdição e às medidas cabíveis”, declarou.