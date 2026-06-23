O local chamou a atenção após denúncias de moradoresDivulgação
Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio e dono é preso por receptação
Estabelecimento no Reserva do Peró foi alvo de denúncia; carro furtado e clonado foi localizado durante a fiscalização.
Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio e dono é preso por receptação
Estabelecimento no Reserva do Peró foi alvo de denúncia; carro furtado e clonado foi localizado durante a fiscalização.
Dono de lanchonete é assaltado em Cabo Frio; polícia recupera moto e apreende arma
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