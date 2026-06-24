Durante nova vistoria os agentes constataram que o vazamento permanecia ativo - Ascom

Durante nova vistoria os agentes constataram que o vazamento permanecia ativoAscom

Publicado 24/06/2026 13:58

Cabo Frio - A Coordenadoria de Saneamento da Secretaria Municipal de Obras de Cabo Frio interditou nessa terça-feira (23) uma drogaria localizada na Rua Alex Novelino, no bairro Vila Nova, em razão de um vazamento constante de esgoto que atingia a via pública.

De acordo com a fiscalização municipal, o estabelecimento vinha sendo autuado e notificado há aproximadamente dois anos devido ao lançamento irregular de esgoto na rua. Apesar das diversas medidas administrativas adotadas ao longo do período, os responsáveis não atenderam às exigências dos órgãos competentes para a regularização da situação.

O problema acabou se tornando crônico, gerando impactos à saúde pública, ao meio ambiente e às condições sanitárias da região. Diante da persistência da irregularidade, a Prefeitura intensificou as ações fiscalizatórias e, na última segunda-feira (22), concedeu um prazo final para que a empresa solucionasse o vazamento, sob pena de interdição do estabelecimento e cassação do alvará de funcionamento.

Durante nova vistoria realizada nesta terça-feira (23), os agentes constataram que o vazamento permanecia ativo e que as determinações da fiscalização não haviam sido cumpridas. Com isso, foi determinada a interdição imediata da drogaria.

A medida tem como objetivo preservar a saúde da população, garantir o cumprimento da legislação sanitária e ambiental e impedir a continuidade de uma situação que vinha causando transtornos aos moradores e frequentadores da região. A Prefeitura reforça que seguirá atuando de forma rigorosa na fiscalização de irregularidades que comprometam a qualidade de vida da população e a preservação ambiental do município.