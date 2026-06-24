Durante nova vistoria os agentes constataram que o vazamento permanecia ativoAscom
Estabelecimento é interditado por irregularidade sanitária em Cabo Frio
Problema persistia há cerca de dois anos e continuou mesmo após prazo final concedido pela fiscalização municipal para regularização da situação
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Tuk-tuk de entregas tomba em ponte entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (23), na RJ-140. Condutor permaneceu consciente enquanto aguardava o resgate do Corpo de Bombeiros
Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Cabo Frio
Mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Parque Burle; caso foi investigado pela DEAM
Dono de loja em Cabo Frio perde R$ 29 mil em falso leilão
Vítima afirma ter sido atraída por anúncio nas redes sociais e denuncia esquema envolvendo site fraudulento; caso foi registrado na 126ª DP
Foragido da Justiça é preso no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Abordagem ocorreu após suspeito tentar fugir ao perceber a viatura; com ele foram encontrados droga e dinheiro em espécie
Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio e dono é preso por receptação
Estabelecimento no Reserva do Peró foi alvo de denúncia; carro furtado e clonado foi localizado durante a fiscalização.
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