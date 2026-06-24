Motorista ficou preso sob veículo - Reprodução Araruama em Pauta

Motorista ficou preso sob veículoReprodução Araruama em Pauta

Publicado 24/06/2026 13:51

Cabo Frio - Um veículo de entregas do tipo tuk-tuk tombou na noite desta terça-feira (23) na Ponte Deputado Wilson Mendes, na RJ-140, trecho que liga Cabo Frio a São Pedro da Aldeia.

O acidente aconteceu no sentido Cabo Frio x São Pedro da Aldeia. Com o impacto, o veículo virou e o condutor ficou preso sob a estrutura, mas permaneceu consciente enquanto aguardava o socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o local para realizar o resgate da vítima. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

A ocorrência chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia e provocou lentidão no trânsito durante o atendimento à vítima. As causas do tombamento deverão ser apuradas.