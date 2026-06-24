Telão será montado em três pontos - Ascom

Telão será montado em três pontosAscom

Publicado 24/06/2026 14:28

Cabo Frio - A noite desta quarta-feira (24) promete ser de novamente de encontro, torcida e clima de Copa do Mundo em Cabo Frio. Depois de reunir centenas de pessoas na última partida, as Arenas da Copa voltam a funcionar para a transmissão do jogo entre Brasil e Escócia, válido pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de 2026.

Em diferentes bairros, a cena deve se repetir: famílias chegando juntas, crianças com a camisa da seleção, amigos combinando de assistir ao jogo lado a lado e aquele clima de festa que tomou conta da cidade na última rodada.

A iniciativa é da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, e vai acontecer ao mesmo tempo em três pontos do município, com entrada gratuita.

No Jardim Esperança, o telão será montado na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca. Em São Cristóvão, a transmissão acontece na Praça Alfredo Castro. Já em Tamoios, o público vai acompanhar o jogo no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, que contará com estrutura para receber moradores e visitantes.

Os espaços vão abrir a partir das 17h, duas horas e meia antes do início da partida, marcado para 19h30.

Na última exibição, as arenas ficaram cheias e reuniram centenas de torcedores. A vitória do Brasil sobre o Haiti foi celebrada em clima de festa nos três pontos de transmissão, reforçando a proposta de ocupar os espaços públicos com lazer e convivência.

Agora, a expectativa é de que o movimento se repita, com mais uma noite de apoio à seleção brasileira e de integração entre moradores de diferentes regiões da cidade.

Brasil x Escócia – Arenas da Copa

Quarta-feira (24)

Abertura: 17h

Jogo: 19h30

Jardim Esperança

Avenida Ézio Cardoso da Fonseca

São Cristóvão

Praça Alfredo Castro

Tamoios

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva