Telão será montado em três pontosAscom
Quarta-feira (24)
Abertura: 17h
Jogo: 19h30
Avenida Ézio Cardoso da Fonseca
Praça Alfredo Castro
Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva
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Telão será montado em três pontosAscom
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