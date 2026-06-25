Jessé Correa de Menezes Filho - Foto: Reprodução

Jessé Correa de Menezes FilhoFoto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 11:39

Cabo Frio se despede de um dos nomes mais conhecidos da cultura popular da cidade. Morreu Jessé Correa de Menezes Filho, presidente de honra do bloco carnavalesco Unidos da Parókia, figura querida entre sambistas, amigos e moradores que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.

Jessé estava morando em São Paulo, onde realizava um tratamento de saúde. A notícia do falecimento foi recebida com tristeza por familiares, amigos e integrantes do meio cultural cabo-friense.

Além da atuação junto ao Unidos da Parókia, ele deixa um legado de dedicação à cultura e ao carnaval da cidade. Jessé também era esposo de Nádia e pai de Jéssica e Yuri.

Segundo informações divulgadas pela família, o velório e o sepultamento serão realizados em Cabo Frio. Até o momento, porém, os horários e locais das cerimônias ainda não foram confirmados.

Novas informações sobre a despedida devem ser divulgadas nas próximas horas.

Familiares, amigos e representantes da cultura local têm prestado homenagens e manifestado solidariedade neste momento de luto. A partida de Jessé representa uma perda significativa para a história do samba e das manifestações culturais de Cabo Frio.