Jessé Correa de Menezes FilhoFoto: Reprodução
Morre Jessé Correa de Menezes Filho, nome marcante do samba e da cultura de Cabo Frio
Presidente de honra do Unidos da Parókia estava em São Paulo para tratamento de saúde; despedida será realizada em Cabo Frio
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Motociclistas fazem protesto em condomínio de Geribá após denúncia de agressão a entregador
Grupo foi até a portaria do residencial na noite de terça-feira (23); câmeras registraram uso de fogos de artifício e danos à guarita
Arenas da Copa voltam a movimentar Cabo Frio nesta quarta-feira (24)
Telões serão instalados em três pontos da cidade para transmissão do jogo contra a Escócia; entrada é gratuita e expectativa é de grande público mais uma vez
Homem é preso após invadir loja e furtar dinheiro em Cabo Frio
Suspeito foi localizado horas depois no bairro Palmeiras; Polícia Militar aponta envolvimento em outros furtos na cidade
Estabelecimento é interditado por irregularidade sanitária em Cabo Frio
Problema persistia há cerca de dois anos e continuou mesmo após prazo final concedido pela fiscalização municipal para regularização da situação
Tuk-tuk de entregas tomba em ponte entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (23), na RJ-140. Condutor permaneceu consciente enquanto aguardava o resgate do Corpo de Bombeiros
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