Momento do protesto em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento do protesto em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 11:32

O desentendimento entre um entregador de aplicativo e um cliente no bairro de Geribá, ocorrido na última segunda-feira (22), ganhou um novo e tenso capítulo. Durante a noite, um grupo de motociclistas foi até a portaria do condomínio citado na denúncia para protestar em solidariedade ao colega de profissão.

Imagens de circuitos de segurança do local registraram a movimentação e momentos de hostilidade durante o ato.

O registro da câmera de monitoramento detalha o momento em que os entregadores chegam ao local. Por volta das 20h15, rojões e fogos de artifício são acesos e arremessados em direção ao portão e à guarita do condomínio. As explosões geraram forte fumaça e faíscas na entrada.

As imagens mostram ainda que, em meio ao tumulto, um dos manifestantes utiliza um objeto para golpear e quebrar o vidro da janela da guarita, onde um funcionário da segurança privada observava a situação. Logo após a depredação e o disparo dos artefatos, o grupo de motociclistas dispersou-se do local.

A manifestação foi motivada pelo desabafo de um motoboy nas redes sociais. Segundo o trabalhador, a confusão original começou devido a uma divergência no endereço de entrega. Ao tentar alinhar a localização com o cliente, os ânimos se exaltaram. O entregador alegou ter sido agredido fisicamente, ameaçado e relatou que o cliente chutou sua moto e sua mochila de transporte, destruindo os alimentos.

A repercussão aumentou após o trabalhador publicar a frase “Nós vai te acha” na internet, o que dividiu opiniões entre internautas, mas serviu de estopim para a mobilização da categoria na noite de terça-feira.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades policiais e a administração do condomínio não haviam emitido novos comunicados oficiais sobre os danos materiais na portaria ou sobre o andamento do boletim de ocorrência do caso original. O espaço segue aberto para a manifestação das defesas dos envolvidos.