Shopping de Cabo Frio - Foto: Reprodução Redes Sociais

Shopping de Cabo Frio Foto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 25/06/2026 11:45

Uma situação que chamou a atenção de clientes do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, teria ocorrido na tarde do último domingo (22). Segundo relato de uma testemunha ouvida pelo Jornal O DIA, um bebê de aproximadamente 7 a 8 meses foi encontrado sozinho em um carrinho nas proximidades da praça de alimentação do centro comercial.

De acordo com a testemunha, a criança estava em um carrinho que aparentava ser de uso do próprio shopping. A cena gerou preocupação entre pessoas que passavam pelo local, já que nenhum responsável estaria por perto no momento em que o bebê foi encontrado.

Ainda segundo o relato, uma mulher chegou a questionar a equipe de segurança sobre a possibilidade de utilizar as câmeras de monitoramento para tentar identificar quem teria deixado a criança no local. Conforme a testemunha, foi informado que não haveria motivo para interromper o funcionamento do shopping.

Após o encontro da criança, o Conselho Tutelar teria sido acionado para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas necessárias.

Até a publicação desta matéria, não havia confirmação de registro do caso na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O Conselho Tutelar também foi procurado e não se manifestou até o fechamento desta matéria.

O Jornal O DIA segue acompanhando o caso e atualizará as informações assim que houver posicionamento oficial dos órgãos responsáveis.