Filme: "Orações para Bobby" Foto: Reprodução
Cinema, memória e acolhimento marcam sessão do "Cine Orgulho" em Cabo Frio nesta quinta (25)
Exibição do filme "Orações para Bobby" acontece no Charitas, às 18h, em uma noite voltada à reflexão sobre diversidade e direitos humanos
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Acusada de feminicídio contra auxiliar de classe em Cabo Frio se apresenta à polícia em Macaé
Karine Lopes da Silva Oliveira compareceu à 123ª DP na tarde desta quarta-feira (24); Justiça já havia decretado prisão temporária
Bebê é encontrado sozinho em carrinho dentro de shopping de Cabo Frio
Criança de aproximadamente 7 a 8 meses estava próxima à praça de alimentação; Conselho Tutelar teria sido acionado segundo testemunhas
Morre Jessé Correa de Menezes Filho, nome marcante do samba e da cultura de Cabo Frio
Presidente de honra do Unidos da Parókia estava em São Paulo para tratamento de saúde; despedida será realizada em Cabo Frio
Motociclistas fazem protesto em condomínio de Geribá após denúncia de agressão a entregador
Grupo foi até a portaria do residencial na noite de terça-feira (23); câmeras registraram uso de fogos de artifício e danos à guarita
Arenas da Copa voltam a movimentar Cabo Frio nesta quarta-feira (24)
Telões serão instalados em três pontos da cidade para transmissão do jogo contra a Escócia; entrada é gratuita e expectativa é de grande público mais uma vez
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