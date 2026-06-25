Filme: "Orações para Bobby" - Foto: Reprodução

Filme: "Orações para Bobby" Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 12:07

Uma noite de cinema vai transformar a Casa de Cultura em um espaço de encontro, escuta e reflexão sobre respeito e diversidade. Nesta quinta-feira (25), às 18h, a Casa de Cultura José de Dome – Charitas recebe o projeto Cine Orgulho, com a exibição do filme “Orações para Bobby”, em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, celebrado em 28 de junho.

A proposta do evento é usar a arte como ponto de partida para conversas necessárias sobre acolhimento, empatia e direitos humanos. A sessão busca reunir o público em um ambiente de troca, onde o cinema funciona como ferramenta de reflexão e diálogo.

O filme escolhido, “Orações para Bobby”, traz uma história marcada por conflitos familiares, fé e identidade, temas que dialogam diretamente com a importância do respeito às diferenças e da valorização da vida em sua pluralidade.

O Cine Orgulho integra uma programação simbólica em torno do mês do orgulho LGBTI+, reforçando a importância de espaços culturais abertos ao debate e à convivência respeitosa entre diferentes trajetórias e vivências.

A exibição é gratuita e aberta ao público.