Momento do acidente no Jardim Esperança em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento do acidente no Jardim Esperança em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 12:03 | Atualizado 29/06/2026 12:08

Um motociclista gravou um vídeo para alertar outros condutores após presenciar um acidente envolvendo outro motociclista no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Segundo o relato, a vítima teria sido atingida por uma linha de pipa enquanto trafegava pela via. As circunstâncias do acidente e o estado de saúde do motociclista não foram informados.

O caso chama a atenção para os riscos do uso de linhas de pipa, especialmente as cortantes, que podem causar acidentes envolvendo motociclistas e outros condutores.

A orientação é para que motociclistas utilizem antenas corta-pipa e redobrem a atenção ao trafegar por locais onde há pessoas empinando pipas.