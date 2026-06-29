Momento do acidente no Jardim Esperança em Cabo Frio Foto: Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um motociclista gravou um vídeo para alertar outros condutores após presenciar um acidente envolvendo outro motociclista no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.
Segundo o relato, a vítima teria sido atingida por uma linha de pipa enquanto trafegava pela via. As circunstâncias do acidente e o estado de saúde do motociclista não foram informados.
O caso chama a atenção para os riscos do uso de linhas de pipa, especialmente as cortantes, que podem causar acidentes envolvendo motociclistas e outros condutores.
A orientação é para que motociclistas utilizem antenas corta-pipa e redobrem a atenção ao trafegar por locais onde há pessoas empinando pipas.