Momento do furto em Cabo Frio Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Um furto registrado por câmeras de segurança na porta de um mercado, no bairro Braga, em Cabo Frio, chamou a atenção pela tranquilidade com que o suspeito agiu. O crime aconteceu na tarde do último sábado (20), por volta das 14h45, em frente ao Mercado Diano, localizado na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos.
As imagens mostram o momento em que o homem percebe a bicicleta estacionada em frente ao estabelecimento. Em seguida, ele sobe no veículo e deixa o local pedalando normalmente, sem levantar suspeitas.
Após o furto o suspeito foi visto dormindo em uma rua do bairro, permitindo identificar com mais clareza o rosto dele. O homem é conhecido na região por praticar furtos e, supostamente, vender os objetos para comprar drogas.
Ainda de acordo com o relato, na manhã de quinta-feira (25), a vítima acionou a Polícia Civil. Após informar sua localização na delegacia, o homem teria sido conduzido pelos agentes.
No entanto, horas depois, ao retornar para casa, a vítima afirma que voltou a encontrar o mesmo indivíduo dormindo no cruzamento das ruas Elvira Sherman e Omar Fontoura, também no Braga.
O caso foi registrado na delegacia e as imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar nas investigações sobre o furto da bicicleta. Até o momento, não há informações sobre a recuperação do veículo.