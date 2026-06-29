Momento do furto em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento do furto em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:37

Um furto registrado por câmeras de segurança na porta de um mercado, no bairro Braga, em Cabo Frio, chamou a atenção pela tranquilidade com que o suspeito agiu. O crime aconteceu na tarde do último sábado (20), por volta das 14h45, em frente ao Mercado Diano, localizado na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos.

As imagens mostram o momento em que o homem percebe a bicicleta estacionada em frente ao estabelecimento. Em seguida, ele sobe no veículo e deixa o local pedalando normalmente, sem levantar suspeitas.

Após o furto o suspeito foi visto dormindo em uma rua do bairro, permitindo identificar com mais clareza o rosto dele. O homem é conhecido na região por praticar furtos e, supostamente, vender os objetos para comprar drogas.

Ainda de acordo com o relato, na manhã de quinta-feira (25), a vítima acionou a Polícia Civil. Após informar sua localização na delegacia, o homem teria sido conduzido pelos agentes.

No entanto, horas depois, ao retornar para casa, a vítima afirma que voltou a encontrar o mesmo indivíduo dormindo no cruzamento das ruas Elvira Sherman e Omar Fontoura, também no Braga.

O caso foi registrado na delegacia e as imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar nas investigações sobre o furto da bicicleta. Até o momento, não há informações sobre a recuperação do veículo.