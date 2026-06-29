Veículo localizado na Praia do ForteFoto: Reprodução
Carro roubado em São Gonçalo é recuperado pela Polícia Civil em condomínio de Cabo Frio
Veículo foi localizado na Praia do Forte durante ação da Operação Torniquete e passará por perícia
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Homem furta bicicleta na porta de mercado no Braga, em Cabo Frio
Crime foi registrado por câmeras de segurança; morador afirma que suspeito chegou a ser levado para a delegacia, mas voltou a ser visto no bairro horas depois
Cinema, memória e acolhimento marcam sessão do "Cine Orgulho" em Cabo Frio nesta quinta (25)
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Acusada de feminicídio contra auxiliar de classe em Cabo Frio se apresenta à polícia em Macaé
Karine Lopes da Silva Oliveira compareceu à 123ª DP na tarde desta quarta-feira (24); Justiça já havia decretado prisão temporária
Bebê é encontrado sozinho em carrinho dentro de shopping de Cabo Frio
Criança de aproximadamente 7 a 8 meses estava próxima à praça de alimentação; Conselho Tutelar teria sido acionado segundo testemunhas
Morre Jessé Correa de Menezes Filho, nome marcante do samba e da cultura de Cabo Frio
Presidente de honra do Unidos da Parókia estava em São Paulo para tratamento de saúde; despedida será realizada em Cabo Frio
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