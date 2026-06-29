Veículo localizado na Praia do Forte - Foto: Reprodução

Veículo localizado na Praia do ForteFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 11:26

A Polícia Civil recuperou um carro com registro de roubo durante uma ação da Operação Torniquete, em um condomínio localizado no bairro Praia do Forte, em Cabo Frio.

De acordo com a 126ª DP, a localização do veículo foi possível após levantamento do setor de inteligência. O automóvel, um Fiat Fastback vermelho, com placa RZR5E41, estava estacionado no interior do condomínio.

Segundo a investigação, a placa pertence a um veículo registrado na Bahia, e o automóvel encontrado em Cabo Frio apresentava indícios de clonagem.

Os policiais identificaram o possuidor do veículo, mas ele não estava no local. Em contato com a mãe dele, a equipe foi informada de que o filho apareceu com o carro sem informar sua origem.

O veículo foi apreendido e levado para a 126ª DP. Conforme a análise preliminar, que ainda será confirmada por perícia, o automóvel é produto de um roubo ocorrido em São Gonçalo, em novembro de 2025.

A Polícia Civil informou que os sinais identificadores do veículo foram adulterados, e que a identificação foi possível por meio do cruzamento de dados de inteligência, que apontaram que o veículo original permanecia em circulação na Bahia.

Avaliado em R$ 125 mil, o carro será submetido à perícia e, posteriormente, devolvido ao proprietário. A recuperação faz parte da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater roubos, furtos e receptação de veículos.