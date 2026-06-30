Cachorro foi retirado dos escombros - Reprodução

Cachorro foi retirado dos escombrosReprodução

Publicado 30/06/2026 17:59

Cabo Frio - Um cão foi resgatado após o desabamento de uma residência no bairro Caiçara, em Cabo Frio, neste domingo (28). O animal estava no interior do imóvel no momento do incidente.

O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, que retiraram o cão dos escombros. Após o atendimento no local, o animal foi encaminhado à Clínica Veterinária Golden Vet, com autorização da Superintendência Animal, para a realização de exames e avaliação da necessidade de procedimento cirúrgico.

De acordo com as informações divulgadas, o cão permanece sob cuidados veterinários, recebendo atendimento e acompanhamento médico.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter mais informações sobre o desabamento da residência e as circunstâncias da ocorrência.

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Proteção Animal, informou que foi acionada para prestar assistência ao cão resgatado pelo Corpo de Bombeiros no bairro Jardim Caiçara, neste domingo.

O animal foi encaminhado para avaliação clínica e permanece sob cuidados veterinários. Há suspeita de uma lesão na região do quadril, que será confirmada por meio de exames de imagem. O cão está medicado, apresenta quadro clínico estável, não corre risco de morte e passará por raio-X e demais exames para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico.

A Superintendência segue acompanhando sua recuperação e prestando todo o suporte necessário, inclusive com posterior realização de castração. Assim que receber alta médica, o animal será devolvido à sua tutora.

A Superintendência de Proteção Animal reafirma seu compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais do município e destaca a importância da atuação integrada entre os órgãos envolvidos, que garantiu o rápido atendimento e o acolhimento do animal após a ocorrência.