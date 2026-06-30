Cachorro foi retirado dos escombrosReprodução
Cão é resgatado após desabamento de residência no bairro Caiçara, em Cabo Frio
O animal recebeu atendimento no local e foi levado para avaliação veterinária; Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso
Cão é resgatado após desabamento de residência no bairro Caiçara, em Cabo Frio
O animal recebeu atendimento no local e foi levado para avaliação veterinária; Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso
Motociclista faz alerta após acidente com linha de pipa no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Ocorrência chama a atenção para os riscos das linhas cortantes e os cuidados necessários no trânsito
Carro roubado em São Gonçalo é recuperado pela Polícia Civil em condomínio de Cabo Frio
Veículo foi localizado na Praia do Forte durante ação da Operação Torniquete e passará por perícia
Homem furta bicicleta na porta de mercado no Braga, em Cabo Frio
Crime foi registrado por câmeras de segurança; morador afirma que suspeito chegou a ser levado para a delegacia, mas voltou a ser visto no bairro horas depois
Cinema, memória e acolhimento marcam sessão do "Cine Orgulho" em Cabo Frio nesta quinta (25)
Exibição do filme "Orações para Bobby" acontece no Charitas, às 18h, em uma noite voltada à reflexão sobre diversidade e direitos humanos
Acusada de feminicídio contra auxiliar de classe em Cabo Frio se apresenta à polícia em Macaé
Karine Lopes da Silva Oliveira compareceu à 123ª DP na tarde desta quarta-feira (24); Justiça já havia decretado prisão temporária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.