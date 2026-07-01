A comitiva é formada por representantes de Cabo Frio - Divulgação

A comitiva é formada por representantes de Cabo FrioDivulgação

Publicado 01/07/2026 12:51 | Atualizado 01/07/2026 12:54

Cabo Frio - Cabo Frio e o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (CVB) participam, na Argentina, de uma série de ações voltadas à promoção internacional do município.

A iniciativa reúne representantes do poder público e da iniciativa privada com o objetivo de ampliar o fluxo de visitantes, fortalecer relações institucionais e promover oportunidades de negócios.

A comitiva é formada por representantes do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Aeroporto Internacional de Cabo Frio e da Federação dos Convention & Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro.

A programação inclui apresentações do movimento “Me Gusta Cabo Frio” nas cidades argentinas de Salta, Jujuy e Tucumán, além de ações em Buenos Aires, Córdoba e Rosário, onde o destino realiza atividades de promoção desde 2025.

Segundo os dados divulgados, o Aeroporto Internacional de Cabo Frio recebeu, em 2026, 77 voos diretos da Argentina, com movimentação de 18.586 passageiros, sendo 9.066 desembarques e 9.520 embarques.

Durante a missão foi lançada a campanha “Cidades Irmãs – Cabo Frio & Salta”, voltada ao intercâmbio turístico, cultural e econômico entre os dois municípios.

A agenda também contou com a assinatura do Convênio Marco de Cooperação entre Cabo Frio e Salta. O acordo tem vigência inicial de dois anos e prevê o desenvolvimento de projetos nas áreas de turismo, promoção de destinos, capacitação técnica, intercâmbio de práticas e fortalecimento das cadeias produtivas ligadas ao setor.

Entre as ações previstas estão estratégias conjuntas de marketing turístico, intercâmbio técnico, compartilhamento de estudos e metodologias, realização de missões institucionais e elaboração de projetos voltados ao setor.

A comitiva também participou de reuniões, em Buenos Aires, com as companhias aéreas Andes Líneas Aéreas, Flybondi e Aerolíneas Argentinas. Os encontros trataram da definição de datas para voos charter e da operação de voos regulares.

A Aerolíneas Argentinas confirmou voos para Cabo Frio entre os meses de outubro e abril.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, comentou a iniciativa.

“A promoção internacional de Cabo Frio passou a fazer parte de uma política permanente de desenvolvimento econômico. O turismo é um dos principais motores da nossa economia e ampliar nossa presença no mercado argentino significa gerar mais visitantes, movimentar hotéis, restaurantes, comércio, serviços e criar novas oportunidades de emprego e renda para a população.”, disse ele.

A presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros, também falou sobre a parceria.

“Estamos investindo na diversificação do público turístico e fortalecendo a presença da marca Cabo Frio no mercado internacional. A Argentina é um mercado prioritário para Cabo Frio e possui grande potencial de emissão de turistas, especialmente em períodos estratégicos para a nossa economia.”, destacou ela.

Durante a programação, foram realizadas 50 capacitações destinadas a operadores de turismo, agentes de viagens e companhias aéreas.

As atividades tiveram como foco a divulgação de Cabo Frio nas plataformas de comercialização turística da Argentina e a ampliação das possibilidades de novas rotas para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio.