Lançamento do calendário de eventosReprodução
Cabo Frio divulga programação de eventos para o inverno de 2026
Calendário reúne atividades entre julho e setembro em diferentes bairros da cidade
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Acidente entre moto e carro é registrado no Porto do Carro, em Cabo Frio
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Wilson Mendes; vítima foi vista caída no asfalto enquanto aguardava atendimento
Lancha de luxo pega fogo e é destruída pelas chamas em Cabo Frio
Embarcação ficou tomada pelo incêndio na tarde deste domingo (28); fumaça pode ser vista de vários pontos da região e caso será investigado
Cão é resgatado após desabamento de residência no bairro Caiçara, em Cabo Frio
O animal recebeu atendimento no local e foi levado para avaliação veterinária; Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso
Motociclista faz alerta após acidente com linha de pipa no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Ocorrência chama a atenção para os riscos das linhas cortantes e os cuidados necessários no trânsito
Carro roubado em São Gonçalo é recuperado pela Polícia Civil em condomínio de Cabo Frio
Veículo foi localizado na Praia do Forte durante ação da Operação Torniquete e passará por perícia
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