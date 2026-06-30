Lançamento do calendário de eventos - Reprodução

Lançamento do calendário de eventosReprodução

Publicado 30/06/2026 18:22

Cabo Frio - Cabo Frio divulgou nesta segunda-feira (29) a programação do “Inverno Cabo Frio 2026”. O calendário reúne eventos promovidos pelo governo municipal entre os meses de julho e setembro.

A programação inclui festivais gastronômicos, eventos esportivos, atrações musicais, atividades culturais, celebrações religiosas e ações históricas. As atividades serão realizadas em diferentes bairros da cidade.

Durante o lançamento, o prefeito Dr. Serginho afirmou que a programação busca incentivar o turismo e movimentar a economia local ao longo da estação.

Entre os destaques de julho estão o Festival do Camarão, na Praia do Siqueira; o Cabo Frio National Open de Jiu-Jitsu, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto; a celebração do centenário da Ponte Feliciano Sodré; o Jazz São Benedito Festival; a Festa de São Cristóvão em conjunto com o Festival Sesc de Inverno; a Expo Gospel; e o Festival de Mariscos e Crustáceos, no Peró.

Em agosto, a programação contará com a 19ª Corrida da Padroeira de Cabo Frio, a Festa da Padroeira e o Festival Sabores de Cabo Frio, na Passagem.

Já em setembro, o calendário prevê o Festival Sabores de Cabo Frio, o Festival Internacional de Dança, o Festival da Sardinha, na Vila Nova, e a 21ª Parada do Orgulho LGBTI+, na Praia do Forte.