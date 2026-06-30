As ações foram realizadas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal - Ascom

As ações foram realizadas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil MunicipalAscom

Publicado 30/06/2026 18:41

Cabo Frio - Três homens foram presos em Cabo Frio durante o fim de semana após ocorrências de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. As ações foram realizadas pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, que atendeu diferentes chamados entre sábado (27) e domingo (28), garantindo assistência às vítimas e encaminhando os suspeitos às unidades policiais.

O primeiro caso aconteceu no sábado. A equipe foi acionada após uma mulher denunciar que o ex-companheiro havia descumprido uma medida protetiva. Segundo o relato, ela vinha informando desde a tarde sobre o comportamento do homem e, por volta das 18h, ele retornou à residência, permaneceu no imóvel e se recusou a sair.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o suspeito dentro da casa. Ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), por descumprimento da decisão judicial que determinava o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima.

Já na manhã de domingo (28), outra ocorrência de descumprimento de medida protetiva foi registrada no Jardim Peró. De acordo com a denúncia, o suspeito se aproximou da vítima em um local público e tentou manter contato, mesmo estando proibido por decisão da Justiça.

Após buscas pela região, a Patrulha Maria da Penha localizou o homem e o conduziu para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Ainda no domingo, a equipe atendeu um terceiro caso, desta vez envolvendo ameaça e perseguição. Segundo a vítima, ela havia reencontrado recentemente o autor, com quem mantinha um histórico de relacionamento conturbado. Depois de uma discussão, ela deixou o local, mas passou a ser seguida até a própria casa, onde permaneceu com medo dentro do imóvel.

Com a ajuda de vizinhos, a mulher conseguiu sair da residência e foi para a casa de familiares. Mesmo assim, o suspeito continuou a perseguição e foi até o novo endereço. Diante da situação, a Patrulha Maria da Penha foi acionada e conduziu o homem para a 126ª DP.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, inspetora-adjunta Regiane Costa, reforçou a importância de que mulheres em situação de violência procurem ajuda o mais cedo possível.

“A gente pede que qualquer mulher que esteja passando por situação de ameaça ou violência não enfrente isso sozinha. Procure ajuda o quanto antes. A Patrulha Maria da Penha está para apoiar, orientar e agir junto nesses momentos. Quanto mais cedo o pedido de ajuda chega, mais rápido conseguimos intervir e evitar que a situação se agrave”, afirmou.

Em casos de emergência, a Guarda Civil Municipal orienta que a população acione o telefone 153.