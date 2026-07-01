Homens que estavam na confusão foram abordados - Reprodução Instagram

Homens que estavam na confusão foram abordados Reprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 14:53

Cabo Frio - A transmissão da partida entre Brasil e Japão, realizada na tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, terminou com mais um episódio de desordem no bairro. Após o encerramento do jogo, imagens registraram pessoas arremessando bombas do tipo “cabeça de nego” em meio à aglomeração, provocando susto entre moradores e frequentadores da região, fazendo manobras arriscadas e causand o verdadeiro caos na rua.

Diante da situação, a Polícia Militar desencadeou uma operação para restabelecer a ordem e dispersar os grupos que permaneciam no local. O reforço do policiamento teve como objetivo coibir práticas ilegais, como manobras perigosas de motociclistas, conhecidas como “grau”, além de combater a perturbação do sossego, infrações de trânsito e outros atos de desordem.

A ação se concentrou na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca e em vias próximas, onde havia maior concentração de pessoas após a transmissão da partida da Seleção Brasileira. Equipes realizaram patrulhamento ostensivo e ações preventivas para evitar a continuidade dos tumultos e garantir a segurança de moradores e comerciantes da região.

Durante a operação, cinco motocicletas foram apreendidas por irregularidades e removidas para o depósito da Prefeitura de Cabo Frio.