Homens que estavam na confusão foram abordados Reprodução Instagram
Cabo Frio registra novo tumulto no Jardim Esperança após jogo do Brasil
Baderna voltou a ser registrada no bairro após o encerramento da partida entre Brasil e Japão, com atuação da Polícia Militar
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Cabo Frio inicia programação do centenário da Ponte Feliciano Sodré nesta sexta-feira (3)
Solenidade no Largo do Canal do Itajuru abre calendário de atividades pelos 100 anos da ponte
Cabo Frio amplia promoção turística na Argentina
Comitiva participa de agenda institucional, capacitações e reuniões com companhias aéreas para ampliar a presença do destino no mercado argentino
Homens são presos por violência doméstica em Cabo Frio
Três ocorrências foram atendidas pela Patrulha Maria da Penha durante o fim de semana
Cabo Frio divulga programação de eventos para o inverno de 2026
Calendário reúne atividades entre julho e setembro em diferentes bairros da cidade
Acidente entre moto e carro é registrado no Porto do Carro, em Cabo Frio
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Wilson Mendes; vítima foi vista caída no asfalto enquanto aguardava atendimento
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