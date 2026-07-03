Print de uma conversa do WhatsappFoto: Reprodução
Polícia investiga plano de tumulto no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Integrantes já foram identificados e intimados; ação busca evitar confusão durante transmissão da partida
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Cabo Frio lidera geração de empregos formais na Região dos Lagos, aponta Caged
Município registra maior estoque de empregos com carteira assinada e saldo de vagas na região, segundo dados do Ministério do Trabalho
Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Vítima recebeu auxílio de pessoas que passavam pelo local enquanto aguardava a chegada do socorro; circunstâncias da colisão ainda são apuradas
Cabo Frio tem duas praias recomendadas para receber selo do programa Bandeira Azul 2026/2027
Praias cabo-frienses avançam para a etapa internacional da certificação, que reconhece qualidade ambiental, segurança e turismo sustentável.
Homem ameaça guardas, resiste à abordagem e acaba levado para a delegacia em Cabo Frio
Segundo a Prefeitura, suspeito se aproximou de uma viatura durante patrulhamento, desacatou os agentes e entrou em luta corporal; um guarda ficou ferido na mão
Polícia prende 8 em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos
Ação mira organização apontada como responsável por tráfico de drogas, ataques armados e domínio de comunidades
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