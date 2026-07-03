Print de uma conversa do Whatsapp - Foto: Reprodução

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Publicado 03/07/2026 16:32 | Atualizado 03/07/2026 16:35

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio abriram uma investigação para apurar a atuação de um grupo suspeito de planejar atos de desordem durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira, marcada para este domingo (5), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

De acordo com a investigação, o setor de inteligência da Guarda Civil teve acesso a informações e áudios compartilhados em um grupo de WhatsApp, nos quais participantes combinavam a compra de fogos de artifício para serem acionados contra o público durante o evento. Ainda segundo as apurações, o grupo pretendia comprar fogos numa loja em Botafogo, bairro de São Pedro da Aldeia. O plano também previa usar motocicletas para causar tumulto e escondê-las antes da ação, com o objetivo de dificultar a atuação preventiva das forças de segurança.

Após receber as informações, a equipe de investigação da 126ª Delegacia de Polícia identificou alguns dos envolvidos, que já foram intimados a prestar depoimento nesta quinta-feira (2). A investigação continua para localizar todos os participantes que tenham organizado ou incentivado os atos.

Segundo a Polícia Civil, alguns integrantes utilizavam apelidos como “Terrorista”, “File” e “Brinquedo” para se identificar no grupo. Eles também estão sendo identificados e intimados.

As forças de segurança informaram que atuarão de forma integrada durante a transmissão da partida, inclusive com equipes veladas, para prevenir qualquer tentativa de tumulto e garantir a segurança do público. Caso sejam constatadas condutas criminosas, os envolvidos poderão responder pelos crimes previstos na legislação, conforme o resultado das investigações.