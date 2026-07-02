Praia do Peró em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Praia do Peró em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:07

As praias do Peró e do Foguete deram mais um passo para representar Cabo Frio entre as praias reconhecidas internacionalmente pela qualidade ambiental. As duas foram recomendadas para concorrer ao selo Bandeira Azul na temporada 2026/2027, uma das principais certificações ambientais do mundo voltadas para praias, marinas e embarcações de turismo.

A recomendação foi anunciada pelo Júri Nacional do programa. No estado do Rio de Janeiro, 20 locais receberam indicação para a próxima etapa da seleção, entre eles as duas praias cabo-frienses. O destaque é a Praia do Peró, que pode conquistar a certificação pelo nono ano consecutivo.

Para receber o selo, as praias precisam atender a uma série de critérios relacionados à qualidade da água, preservação ambiental, gestão costeira, segurança, infraestrutura e ações de educação ambiental. O Programa Bandeira Azul está presente em mais de 50 países e é considerado uma das mais importantes certificações internacionais na área ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, comemorou o resultado e afirmou que a recomendação reflete o trabalho desenvolvido pelo município para fortalecer a preservação ambiental e o turismo sustentável.

“Nosso compromisso é continuar unindo preservação ambiental e turismo sustentável e, para isso, desde o início da gestão estamos desenvolvendo diversas ações nesse sentido. A indicação, novamente, das nossas praias para uma certificação tão importante mostra que seguimos no caminho certo. A premiação é resultado de um trabalho coletivo que visa, sobretudo, transformar nosso município em exemplo de excelência em sustentabilidade e gestão dos recursos naturais”, destacou.

Nesta edição, o Júri Nacional avaliou 83 candidaturas de diferentes regiões do país. Agora, as praias recomendadas seguem para a análise do Júri Internacional, coordenado pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização responsável pela certificação em todo o mundo.

A reunião que definirá os vencedores da temporada 2026/2027 do Hemisfério Sul está prevista para setembro. O resultado final será divulgado em outubro, e a cerimônia de entrega da certificação acontecerá no dia 6 de novembro, no Iate Clube de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).