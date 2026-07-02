Acidente no bairro Jardim Esperança em Cabo FrioFoto: Reprodução
Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Vítima recebeu auxílio de pessoas que passavam pelo local enquanto aguardava a chegada do socorro; circunstâncias da colisão ainda são apuradas
Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Vítima recebeu auxílio de pessoas que passavam pelo local enquanto aguardava a chegada do socorro; circunstâncias da colisão ainda são apuradas
Cabo Frio tem duas praias recomendadas para receber selo do programa Bandeira Azul 2026/2027
Praias cabo-frienses avançam para a etapa internacional da certificação, que reconhece qualidade ambiental, segurança e turismo sustentável.
Homem ameaça guardas, resiste à abordagem e acaba levado para a delegacia em Cabo Frio
Segundo a Prefeitura, suspeito se aproximou de uma viatura durante patrulhamento, desacatou os agentes e entrou em luta corporal; um guarda ficou ferido na mão
Polícia prende 8 em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos
Ação mira organização apontada como responsável por tráfico de drogas, ataques armados e domínio de comunidades
Cabo Frio registra novo tumulto no Jardim Esperança após jogo do Brasil
Baderna voltou a ser registrada no bairro após o encerramento da partida entre Brasil e Japão, com atuação da Polícia Militar
Cabo Frio inicia programação do centenário da Ponte Feliciano Sodré nesta sexta-feira (3)
Solenidade no Largo do Canal do Itajuru abre calendário de atividades pelos 100 anos da ponte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.