Acidente no bairro Jardim Esperança em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Acidente no bairro Jardim Esperança em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:22

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

A ocorrência aconteceu em frente ao conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, na entrada da Estrada da Integração.

De acordo com informações preliminares, o motociclista ficou ferido e permaneceu no local aguardando atendimento.

Pessoas que passavam pela região prestaram os primeiros auxílios e utilizaram uma sombrinha para protegê-lo do sol até a chegada do socorro.

Ainda segundo relatos, o acidente pode ter envolvido um carro e uma motocicleta. No entanto, as circunstâncias da colisão ainda não foram confirmadas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.

