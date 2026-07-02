Acidente no bairro Jardim Esperança em Cabo FrioFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.
A ocorrência aconteceu em frente ao conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, na entrada da Estrada da Integração.
De acordo com informações preliminares, o motociclista ficou ferido e permaneceu no local aguardando atendimento.
Pessoas que passavam pela região prestaram os primeiros auxílios e utilizaram uma sombrinha para protegê-lo do sol até a chegada do socorro.
Ainda segundo relatos, o acidente pode ter envolvido um carro e uma motocicleta. No entanto, as circunstâncias da colisão ainda não foram confirmadas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.