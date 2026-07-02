Publicado 02/07/2026 16:46

Cabo Frio ocupa a primeira posição na Região dos Lagos em estoque de empregos formais e na geração de novas vagas, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O município possui 39.991 empregos com carteira assinada, o equivalente a 25% do estoque de empregos formais da Região dos Lagos, que soma 161.612 postos de trabalho.

No acumulado dos últimos 12 meses, Cabo Frio registrou saldo de 1.600 novos empregos formais, correspondendo a 21% das vagas geradas na região. O município aparece à frente de cidades como Araruama, Saquarema, Rio das Ostras e Armação dos Búzios.

Entre janeiro e maio de 2026, foram registrados 550 novos empregos formais no município. Segundo a Prefeitura, este é o maior resultado para o período desde o início da série comparativa utilizada pela administração municipal.

Os dados do Caged também mostram a evolução do município no ranking estadual de geração de empregos formais. Em dezembro de 2025, Cabo Frio ocupava a 23ª posição entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2026, ficou na 29ª colocação; em março, na 20ª; em abril, na 14ª; e, em maio, alcançou a 11ª posição, com saldo de 270 novas vagas.

De acordo com o município, o crescimento na abertura de empresas também acompanha os resultados registrados pelo Caged.

Entre as ações citadas pela administração municipal está o programa “Emprego Já”, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que faz a ligação entre empresas com vagas disponíveis e trabalhadores em busca de emprego.

O município também informou que desenvolve ações voltadas ao ambiente de negócios, incluindo desburocratização de processos, ordenamento urbano, segurança, monitoramento da cidade e iniciativas para incentivar investimentos e o turismo.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Cordeiro, comentou os números divulgados pelo Caged.

“Os dados do Caged confirmam que Cabo Frio continua sendo o principal mercado de trabalho da Região dos Lagos. Esse desempenho é resultado de uma atuação conjunta entre a Prefeitura e a iniciativa privada. Nosso papel é criar um ambiente favorável aos investimentos, com mais organização da cidade, segurança, monitoramento, infraestrutura, desburocratização e promoção do município. Quando o empresário percebe estabilidade e confiança para investir, novos negócios surgem, mais empresas se instalam e o resultado aparece na geração de emprego e renda para a população”, disse.