O Festival d será realizado entre os dias 9 e 12 de julho, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução

O Festival d será realizado entre os dias 9 e 12 de julho, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:43

O Festival do Camarão será realizado entre os dias 9 e 12 de julho, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. O evento chega à 20ª edição e contará com programação do gastronômica e apresentações musicais ao longo de quatro dias.

Os pratos à base de camarão terão valor único de R$ 40. Mais de 15 barracas irão comercializar porções durante o festival.

Na quinta-feira (9), as barracas de alimentação começam a funcionar às 18h. A programação musical terá shows de André Vianna e do grupo Vem pro Baile, a partir das 22h.

De sexta-feira (10) a domingo (12), as barracas funcionarão a partir das 12h. Na sexta, Michelle Rosa se apresenta às 19h e Thiago Soares sobe ao palco às 22h.

No sábado (11), a programação musical começa às 16h com a banda Musiversos. Às 19h, será a apresentação de Léo Parazi. O encerramento da noite será com Felippe Secco, às 22h.

No domingo (12), Evandro Lino abre a programação musical às 14h. Em seguida, às 17h, será a vez da banda Ramona Rox. O encerramento do festival ficará por conta da cantora Fabrine Schuysen, às 21h.