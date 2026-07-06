126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 06/07/2026 17:19

Cabo Frio - Um homem de 20 anos, conhecido pelo apelido de “Sacizinho da Praça”, foi identificado pela Polícia Militar como autor de um furto a um estabelecimento comercial em Cabo Frio. O crime havia ocorrido no dia 26 de junho, e o suspeito foi localizado neste sábado (4), após trabalho de investigação da equipe do 25º BPM.

Segundo a Polícia Militar, a identificação foi possível após o proprietário da loja fornecer imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e de imóveis vizinhos. As gravações permitiram reconhecer as características físicas e as roupas usadas pelo autor no momento do crime.

Durante as diligências, os policiais encontraram um homem com as mesmas características registradas nas imagens. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista, ele confessou espontaneamente o furto.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito informou que vendeu os objetos levados da loja — um tablet e um iPhone — para um motorista de aplicativo nas proximidades da Rodoviária de Cabo Frio, recebendo R$ 80 pelos equipamentos.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado por furto. Após os procedimentos de praxe, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.