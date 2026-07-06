126ª DPReprodução
"Sacizinho da Praça" confessa furto a comércio em Cabo Frio
Crime ocorreu dia 26 de junho e o suspeito foi localizado neste sábado (4). Após depoimento na 126 DP foi liberado para responder ao processo em liberdade
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PM apreende 4 mil cápsulas de cocaína e skank em Cabo Frio
Também foram apreendidos um colete balístico e etiquetas utilizadas para embalar entorpecentes
Festa de São Pedro e São Paulo tem programação em Cabo Frio
Pagode do "Tá na Mente" vai animar a sexta-feira (3); festejos religiosos seguem até o domingo (5)
Festival do Camarão será realizado entre os dias 9 e 12 de julho na Praia do Siqueira, em Cabo Frio
Evento terá programação gastronômica e apresentações musicais às margens da Lagoa de Araruama
Polícia investiga plano de tumulto no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Integrantes já foram identificados e intimados; ação busca evitar confusão durante transmissão da partida
Cabo Frio lidera geração de empregos formais na Região dos Lagos, aponta Caged
Município registra maior estoque de empregos com carteira assinada e saldo de vagas na região, segundo dados do Ministério do Trabalho
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