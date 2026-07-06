Menino chorando durante ação - Reprodução

Menino chorando durante açãoReprodução

Publicado 06/07/2026 17:54

Cabo Frio - A ação da Polícia Militar durante o pós-jogo da Seleção Brasileira, na noite de domingo (5), no Jardim Esperança, em Cabo Frio, terminou com dois homens conduzidos à delegacia, uso de granadas de gás lacrimogêneo e uma série de reclamações de comerciantes e moradores que afirmam ter sido prejudicados pela intervenção policial. Enquanto a corporação sustenta que reagiu a ataques com explosivos para restabelecer a ordem, empresários relatam que clientes e funcionários passaram mal e que estabelecimentos precisaram encerrar o atendimento antes do horário previsto.

Segundo o 25º Batalhão da Polícia Militar, o policiamento fazia parte de um planejamento especial montado para o dia da partida da Seleção Brasileira. Ainda durante a operação, dois homens foram abordados portando artefatos explosivos. Um deles foi autuado por desacato e pelos crimes relacionados à fabricação, posse e transporte de explosivos sem autorização legal, permanecendo à disposição da Justiça.

A PM informou que, após o término da partida, equipes que atuavam no Jardim Esperança foram alvo do arremesso de explosivos por pessoas que estavam misturadas ao público. Diante da situação, a corporação afirma que utilizou armamento de menor potencial ofensivo, com granadas de agente lacrimogêneo, para dispersar os agressores, preservar a integridade dos policiais e evitar a escalada da violência. Ainda segundo a nota oficial, devido às condições do vento, parte do agente químico acabou se espalhando pela região.

Os efeitos da ação, porém, também atingiram comerciantes e frequentadores da área. Em publicação nas redes sociais, uma hamburgueria informou que precisou fechar as portas antes do horário previsto porque bombas de fumaça e spray de pimenta teriam sido lançados em frente aos estabelecimentos comerciais. Segundo a empresa, funcionários, clientes e outras pessoas que estavam no local passaram mal, e diversos comércios interromperam o atendimento.

Vídeos gravados no local mostram pessoas tentando socorrer uma mulher que teria inalado o gás, além de moradores lavando o rosto com água para aliviar os efeitos da fumaça. Nas imagens, um comerciante afirma que havia crianças, famílias e trabalhadores na região quando os artefatos foram utilizados.

Relatos de testemunhas também apontam que moradores sentiram ardência nos olhos e dificuldade para respirar. Outras testemunhas relataram que um menino com transtorno do espectro autista (TEA), de cerca de oito anos, passou mal após a ação e precisou ser levado desacordado ao Hospital Municipal do Jardim Esperança. Outra moradora disse que a fumaça chegou ao interior de residências próximas, obrigando famílias a fecharem portas e janelas.

A Polícia Militar ressaltou que as ações faziam parte de um planejamento iniciado dias antes da partida. Na sexta-feira (3), no sábado (4) e no próprio domingo (5), operações integradas com a Guarda Civil Municipal resultaram na apreensão de dezenas de motocicletas e veículos irregulares. Além disso, a corporação informou que trabalhos de inteligência, realizados em conjunto com a 126ª Delegacia de Polícia, identificaram um grupo que estaria planejando utilizar explosivos artesanais durante as comemorações.

Na quinta-feira (2), a Polícia Civil apreendeu bombas caseiras que, segundo a investigação, seriam usadas para provocar tumulto durante a transmissão do jogo. De acordo com a 126ª DP, integrantes de um grupo organizado por aplicativo de mensagens planejavam utilizar explosivos, fogos de artifício e motocicletas para gerar desordem no bairro. Um dos investigados compareceu espontaneamente à delegacia e entregou parte do material apreendido.

Em sua nota, o 25º BPM afirmou que a rápida atuação das equipes impediu consequências mais graves e reforçou que o objetivo da operação foi garantir a segurança da população. Já comerciantes e moradores defendem que futuras intervenções sejam planejadas de forma a evitar que pessoas alheias aos confrontos sejam atingidas. A reportagem permanece aberta para novos esclarecimentos e manifestações das partes envolvidas.