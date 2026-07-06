A Avenida Hilton Massa permaneceu interditada durante o atendimento da ocorrência - Cabo Frio na Mira

A Avenida Hilton Massa permaneceu interditada durante o atendimento da ocorrênciaCabo Frio na Mira

Publicado 06/07/2026 17:48 | Atualizado 06/07/2026 17:48

Cabo Frio - O trânsito na Avenida Hilton Massa, em frente à Duna Preta, em Cabo Frio, precisou ser interrompido na noite deste domingo (5) após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma scooter elétrica. O motociclista ficou ferido e foi levado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos colidiram por motivos que ainda serão investigados. Durante o atendimento, a vítima estava consciente, lúcida e conversando com os socorristas, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar.

Após o acidente, a mãe do motociclista informou, por meio das redes sociais, que o filho sofreu uma fratura exposta na tíbia e passou por cirurgia. Ela também afirmou que a scooter era ocupada por duas adolescentes que estariam trafegando na contramão e utilizando celular no momento da colisão.

Os ocupantes da scooter elétrica não sofreram ferimentos, conforme as informações levantadas no local.

Para garantir a segurança do resgate, a Avenida Hilton Massa permaneceu interditada durante o atendimento da ocorrência.

A identidade do motociclista não foi divulgada. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.