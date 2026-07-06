Motos apreendidas na açãoDivulgação
Operação Ruído Zero faz 40 apreensões em Cabo Frio
Ação ocorreu entre sexta-feira (3) e domingo (5) e reuniu agentes municipais e das polícias Civil e Militar
Operação Ruído Zero faz 40 apreensões em Cabo Frio
Ação ocorreu entre sexta-feira (3) e domingo (5) e reuniu agentes municipais e das polícias Civil e Militar
Ação da PM com bombas afeta comércio no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Polícia afirma que reagiu ao lançamento de explosivos contra equipes; empresários, moradores e clientes dizem que ação provocou fechamento de lojas e pessoas passando mal
Motociclista se fere após bater em scooter em Cabo Frio
Acidente aconteceu em frente à Duna Preta; familiares afirmam que adolescentes na scooter seguiam pela contramão
"Sacizinho da Praça" confessa furto a comércio em Cabo Frio
Crime ocorreu dia 26 de junho e o suspeito foi localizado neste sábado (4). Após depoimento na 126 DP foi liberado para responder ao processo em liberdade
PM apreende 4 mil cápsulas de cocaína e skank em Cabo Frio
Também foram apreendidos um colete balístico e etiquetas utilizadas para embalar entorpecentes
Festa de São Pedro e São Paulo tem programação em Cabo Frio
Pagode do "Tá na Mente" vai animar a sexta-feira (3); festejos religiosos seguem até o domingo (5)
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