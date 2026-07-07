Castração Gratutia em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Castração Gratutia em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 16:47

Os tutores de cães e gatos em Cabo Frio terão uma nova oportunidade de garantir a castração gratuita dos animais. O projeto Castra Mais RJ retorna ao município para uma nova etapa de atendimentos, desta vez em Tamoios, onde o Castramóvel ficará instalado entre os dias 13 e 24 de julho, no Ginásio Poliesportivo do bairro Santo Antônio.

A ação é realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência Municipal de Proteção Animal, em parceria com o Governo Federal. A expectativa é atender cerca de 300 animais por dia, sempre com agendamento prévio.

Para conseguir uma vaga, os tutores precisam fazer o cadastro do animal em duas etapas. A primeira é no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal. Depois, é necessário realizar a inscrição no site oficial do Castra Mais RJ, onde será feito o agendamento da cirurgia.

O projeto voltou ao município após a primeira edição, realizada em abril deste ano, quando mais de 1.800 cães e gatos foram castrados em Cabo Frio.

Podem participar animais de qualquer raça ou porte, desde que tenham entre 6 meses e 7 anos de idade e estejam saudáveis. Também é necessário que cumpram jejum absoluto de oito horas antes da cirurgia. Fêmeas no cio, gestantes ou que estejam amamentando não poderão passar pelo procedimento.

Além da castração, os animais recebem microchipagem e as medicações necessárias para o pós-operatório.

A superintendente municipal de Proteção Animal, Fenela Assed, destacou a importância do retorno do programa e reforçou que o cadastro no SinPatinhas é obrigatório.

“A primeira edição do Castra Mais RJ em Cabo Frio foi um grande sucesso e mostrou o quanto a população reconhece a importância da castração como uma política pública de saúde fundamental. O retorno do projeto representa mais uma oportunidade para que os tutores garantam esse atendimento gratuito, que previne doenças, promove mais qualidade de vida aos animais e contribui diretamente para o controle populacional. Aos tutores, é muito importante que não se esqueçam de fazer o cadastro do animal no SinPatinhas, no site do Governo Federal, porque essa também é uma etapa obrigatória exigida pelo programa”, afirmou.

Segundo a Prefeitura, após o período de atendimentos em Tamoios, o Castramóvel também voltará ao Jardim Esperança. A data da próxima etapa ainda será divulgada.

A castração é considerada uma das principais medidas para prevenir doenças, controlar a reprodução de cães e gatos e reduzir, a longo prazo, o número de animais abandonados nas ruas.

Para garantir uma vaga, os tutores precisam fazer o cadastro do animal em duas etapas. A primeira é no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal, pelo endereço https://sinpatinhas.mma.gov.br/login. Depois, é necessário realizar a inscrição no site oficial do Castra Mais RJ, em www.castramaisrj2.com.br, onde será feito o agendamento da cirurgia.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do projeto. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (21) 97101-0504.