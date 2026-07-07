Lucas Rosa - Reprodução

Lucas RosaReprodução

Publicado 07/07/2026 18:10

Cabo Frio - O empresário Lucas Rosa foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (6) dentro da casa onde morava, no Condomínio dos Pássaros, em Cabo Frio. O corpo foi localizado no quarto da residência, e o caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o imóvel e acompanhou o trabalho da perícia.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por necropsia. Além disso, vestígios encontrados na residência serão analisados para ajudar a esclarecer o que aconteceu.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que aguarda os laudos periciais para determinar a causa da morte e dar continuidade às investigações.