Imunização já está disponível nas unidades de Atenção Básica - Reprodução

Imunização já está disponível nas unidades de Atenção BásicaReprodução

Publicado 08/07/2026 17:17

Cabo Frio - As crianças de até 5 anos de idade já podem receber a nova vacina Pneumo 20 nas unidades da Atenção Básica de Saúde de Cabo Frio. O imunizante, que acaba de ser incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação, amplia a proteção contra doenças graves, como pneumonia e meningite.

A novidade reforça a cobertura oferecida na rede municipal. Até então, Cabo Frio já disponibilizava as vacinas Pneumo 10, Pneumo 13 e Pneumo 23. Com a chegada da Pneumo 20, as crianças passam a contar com proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora dessas infecções, que podem levar à internação, deixar sequelas e até provocar mortes.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o esquema vacinal em Cabo Frio será composto por uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. Entre a segunda dose e o reforço, deve ser respeitado um intervalo mínimo de 60 dias.

Confira como fica a vacinação para crianças de até 5 anos:

Bebês de 2 meses que estão iniciando a vacinação: Pneumo 20 aos 2 meses, Pneumo 10 aos 4 meses e reforço com Pneumo 20 após 1 ano de idade;

Bebês de 4 meses que receberam Pneumo 10 aos 2 meses: Pneumo 20 aos 4 meses e reforço com Pneumo 20 após 1 ano;

Crianças de 1 ano que receberam Pneumo 10 aos 2 e 4 meses: uma dose de Pneumo 20 após completar 1 ano;

Crianças com mais de 1 ano que nunca receberam vacina pneumocócica: uma dose de Pneumo 20;

Crianças com mais de 1 ano que já completaram o esquema com Pneumo 10: não há necessidade de nova dose, pois já estão protegidas.

A Secretaria de Saúde orienta pais e responsáveis a conferirem a caderneta de vacinação das crianças e procurarem a unidade de saúde mais próxima para atualizar o esquema vacinal, quando necessário.