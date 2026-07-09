Delegacia de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Delegacia de Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:04

Um jovem de 19 anos, identificado como Breno, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (7), na Rua 5, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. O rapaz trabalhava com o avô em uma serralheria e foi surpreendido pelos disparos no momento em que levava um rolo de fios até um carro.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento no local registram o momento da ação criminosa. Ao perceber o ataque, Breno tentou fugir, mas acabou sendo atingido pelos tiros efetuados por um elemento. Segundo populares, o jovem não possuía qualquer tipo de envolvimento com a criminalidade. Há suspeitas de que ele possa ter sido confundido durante a ação.

A polícia foi acionada e isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso será investigado pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio, identificar o autor dos disparos e determinar a motivação do crime.