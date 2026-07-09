Delegacia de Cabo FrioFoto: Reprodução
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Automóvel permaneceu na Rua do Pomar após o fim do prazo concedido ao proprietário para a retirada voluntária
Acusado de matar colega de trabalho é preso após ser localizado em Cabo Frio
Homem estava foragido desde 2024 e foi encontrado no bairro Botafogo, na zona rural do município, durante ação da Polícia Civil
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Pneumo 20 passa a fazer parte do calendário de vacinação infantil e amplia a proteção contra doenças graves
Empresário é encontrado morto dentro de casa em Cabo Frio
Lucas Rosa foi localizado sem vida no quarto da residência onde morava, no Condomínio dos Pássaros
Bicicleta é furtada no Braga, em Cabo Frio
Caso aconteceu nesta segunda-feira (6), nas proximidades de uma padaria e de um posto de combustíveis; ação foi registrada por câmeras de segurança
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