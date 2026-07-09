Carro sendo rebocado - Foto: Reprodução

Carro sendo rebocado Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 14:45

A Operação Cabo Frio em Ordem removeu, nesta terça-feira (7), um veículo abandonado na Rua do Pomar, no bairro Jacaré, em Cabo Frio. O automóvel já havia sido notificado em uma ação anterior por ocupar o espaço público.

Segundo as informações divulgadas, o proprietário recebeu prazo para realizar a retirada do carro, mas a determinação não foi cumprida. O veículo estava sem as quatro rodas, apoiado sobre os discos de freio e apresentava avarias na lataria.

Diante do descumprimento da notificação, agentes da Fiscalização de Posturas realizaram a remoção e encaminharam o automóvel ao depósito público.

A ação integra a Operação Cabo Frio em Ordem, realizada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. As equipes retornam aos bairros onde veículos abandonados foram notificados para verificar se os responsáveis cumpriram os prazos estabelecidos para retirada.

De acordo com a secretaria, a remoção de veículos abandonados busca liberar espaços públicos e reduzir situações relacionadas ao acúmulo de lixo, à proliferação de insetos e à obstrução das vias.

O trabalho de fiscalização continua em outros pontos do município. Nos casos em que os proprietários não retiram os veículos dentro do prazo determinado, a Fiscalização de Posturas pode realizar a remoção conforme a legislação.

Denúncias sobre obstrução de vias, veículos abandonados e ocupações irregulares podem ser feitas pelo telefone 153. As ocorrências são encaminhadas à Fiscalização de Posturas para análise e adoção das medidas previstas.