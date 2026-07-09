Estágio obrigatório em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Estágio obrigatório em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:43

A Secretaria de Educação de Cabo Frio abriu chamamento público para o preenchimento de vagas de estágio obrigatório destinadas a estudantes de cursos de graduação e de educação técnica de nível médio vinculados a instituições de ensino conveniadas com o município.

As oportunidades são para atuação em unidades escolares e setores administrativos da Secretaria de Educação durante o segundo semestre de 2026. O preenchimento das vagas seguirá os critérios previstos no edital e na legislação que regulamenta os estágios obrigatórios.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca oferecer aos estudantes experiência prática nas áreas de formação e ampliar a integração entre as instituições de ensino e a rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Alessandro Teixeira, afirmou que a abertura das vagas faz parte da parceria entre o município e as instituições de ensino superior e técnico.

“O estágio obrigatório representa uma etapa fundamental na formação acadêmica, pois aproxima os estudantes da realidade profissional. Ao abrir nossas escolas e setores para essa experiência, fortalecemos a parceria com as instituições de ensino e contribuímos para a preparação de profissionais mais qualificados, ao mesmo tempo em que enriquecemos o ambiente educacional da nossa rede”, destacou o secretário.

Os interessados devem consultar os requisitos, prazos e procedimentos estabelecidos no Edital nº 123/2026, publicado no Diário Oficial do Município em 3 de julho, entre as páginas 26 e 31.