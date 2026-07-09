Estágio obrigatório em Cabo FrioFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
A Secretaria de Educação de Cabo Frio abriu chamamento público para o preenchimento de vagas de estágio obrigatório destinadas a estudantes de cursos de graduação e de educação técnica de nível médio vinculados a instituições de ensino conveniadas com o município.
As oportunidades são para atuação em unidades escolares e setores administrativos da Secretaria de Educação durante o segundo semestre de 2026. O preenchimento das vagas seguirá os critérios previstos no edital e na legislação que regulamenta os estágios obrigatórios.
Segundo a administração municipal, a iniciativa busca oferecer aos estudantes experiência prática nas áreas de formação e ampliar a integração entre as instituições de ensino e a rede municipal.
O secretário municipal de Educação, Alessandro Teixeira, afirmou que a abertura das vagas faz parte da parceria entre o município e as instituições de ensino superior e técnico.
“O estágio obrigatório representa uma etapa fundamental na formação acadêmica, pois aproxima os estudantes da realidade profissional. Ao abrir nossas escolas e setores para essa experiência, fortalecemos a parceria com as instituições de ensino e contribuímos para a preparação de profissionais mais qualificados, ao mesmo tempo em que enriquecemos o ambiente educacional da nossa rede”, destacou o secretário.
Os interessados devem consultar os requisitos, prazos e procedimentos estabelecidos no Edital nº 123/2026, publicado no Diário Oficial do Município em 3 de julho, entre as páginas 26 e 31.