O homem permaneceu preso à disposição da Justiça - Polícia Militar

O homem permaneceu preso à disposição da JustiçaPolícia Militar

Publicado 10/07/2026 17:57

Cabo Frio - Uma mulher foi encontrada trancada em um quarto de uma residência no bairro Nova Califórnia, em Cabo Frio, durante uma ação da Polícia Militar na madrugada de quarta-feira (8). O ex-companheiro dela foi preso suspeito de mantê-la em cárcere privado, segundo informações do 25º BPM.

A ocorrência começou após a equipe policial receber informações sobre a possível localização da vítima. Durante contato por telefone, a mulher informou que estava presa no imóvel e que temia pela própria vida. Ela contou aos agentes que teria sido levada contra a vontade pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima relatou que já havia uma medida protetiva de urgência contra o homem por episódios anteriores de agressão. Ela também afirmou que o suspeito teria tomado o celular dela à força e feito transferências bancárias da conta da vítima para a própria conta, retirando o valor referente ao pagamento recebido.

Com os detalhes repassados durante a ligação, os policiais conseguiram identificar o endereço e seguiram até o local indicado. Após buscas na região, a equipe encontrou a residência, a mulher, o suspeito e o veículo da vítima.

As partes foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.