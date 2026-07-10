O homem permaneceu preso à disposição da JustiçaPolícia Militar
Homem é preso em Cabo Frio por manter ex em cárcere privado e roubar via Pix
Vítima foi localizada durante uma ação do 25º BPM no bairro Nova Califórnia
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Cabo Frio abre chamamento para estágio obrigatório na rede municipal de ensino
Edital prevê vagas para estudantes de graduação e cursos técnicos durante o segundo semestre de 2026
Motociclista fica ferido após colisão com carro na RJ-106, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na altura do bairro Florestinha, em Tamoios; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA
Jovem de 19 anos é morto a tiros enquanto levava material de trabalho para carro em Cabo Frio
Rapaz trabalhava com o avô em uma serralheria e foi baleado na Reserva do Peró; Polícia Civil investiga a motivação do crime
Operação Cabo Frio em Ordem remove veículo abandonado no bairro Jacaré
Automóvel permaneceu na Rua do Pomar após o fim do prazo concedido ao proprietário para a retirada voluntária
Acusado de matar colega de trabalho é preso após ser localizado em Cabo Frio
Homem estava foragido desde 2024 e foi encontrado no bairro Botafogo, na zona rural do município, durante ação da Polícia Civil
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