Delegacia Polícial de Cabo Frio Foto: Reprodução
Foragido por tráfico de drogas é preso durante patrulhamento em Cabo Frio
Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado no bairro Monte Alegre e encaminhado à 126ª DP
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Homem é detido por furtar caixa de correio de banco em Cabo Frio
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar no bairro Jardim Flamboyant após imagens de segurança ajudarem na identificação do autor do furto no Centro da cidade
Criminoso morre após confronto com a PM no Tangará, em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado armado após troca de tiros; arma, drogas, munições e motocicleta foram apreendidas pela polícia
Homem é morto a tiros perto de cemitério em Cabo Frio
Crime aconteceu no bairro Monte Alegre II, na tarde desta quinta-feira (9), e será investigado pela Polícia Civil
PM encontra esconderijo com R$ 40 mil em drogas no Alto da Rasa, em Cabo Frio
Ação do 25º BPM apreendeu cocaína, maconha, skunk e 1 kg da droga; material foi levado para a 126ª DP e o caso segue em investigação
Homem é preso em Cabo Frio por manter ex em cárcere privado e roubar via Pix
Vítima foi localizada durante uma ação do 25º BPM no bairro Nova Califórnia
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