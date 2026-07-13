Delegacia Polícial de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Delegacia Polícial de Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:16

Um homem foragido da Justiça por tráfico de drogas foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, as equipes da P2 e do GAT da Ala C avistaram o suspeito na Rua Dr. Cardoso da Fonseca. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta na 126ª Delegacia de Polícia, foi confirmada a existência do mandado de prisão por tráfico de drogas.

O homem, identificado pelas iniciais R.C.B., conhecido como “Ceguinho”, permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.