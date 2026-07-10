Crime aconteceu no bairro Monte Alegre IIReprodução
Homem é morto a tiros perto de cemitério em Cabo Frio
Crime aconteceu no bairro Monte Alegre II, na tarde desta quinta-feira (9), e será investigado pela Polícia Civil
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