Crime aconteceu no bairro Monte Alegre II - Reprodução

Crime aconteceu no bairro Monte Alegre IIReprodução

Publicado 10/07/2026 18:09

Cabo Frio - Um homem identificado como Guilherme Pereira Alves foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (9) em um beco da Rua Moacir dos Santos Moreira, conhecido como Beco São Matheus, no bairro Monte Alegre II, em Cabo Frio. O crime ocorreu próximo ao Cemitério do Jardim Esperança.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia Civil (126ª DP).

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do homicídio. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.