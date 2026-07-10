A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia - Polícia Militar

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia Polícia Militar

Publicado 10/07/2026 18:22

Cabo Frio - Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (9), no Tangará, em Cabo Frio. A ação aconteceu depois que equipes do 25º BPM receberam uma denúncia informando que homens armados estariam traficando drogas em uma área de mata da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) montaram um cerco no local. Durante a aproximação, os policiais teriam sido recebidos a tiros, dando início ao primeiro confronto.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos fugiram pela Rua Santa Alice, abandonando uma motocicleta Honda XRE 190. As equipes continuaram as buscas e localizaram o grupo nos fundos da Rua Santa Marta, onde houve uma nova troca de tiros.

Após o fim do confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Conforme a PM, ele estava com uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, além de um carregador alongado e uma sacola com drogas. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A Polícia Militar informou que o elemento possuía anotações criminais por homicídio e tráfico de drogas.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um carregador alongado, 24 munições intactas, cinco munições deflagradas, 61 cápsulas de cocaína, dez tabletes de maconha, um celular e a motocicleta abandonada durante a fuga.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o material apreendido foi apresentado.