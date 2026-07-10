O suspeito foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia - Reprodução

O suspeito foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia Reprodução

Publicado 10/07/2026 18:41

Cabo Frio - A Polícia Militar identificou o homem suspeito de furtar uma caixa de correio de alumínio de uma agência bancária no Centro de Cabo Frio e vender o objeto por R$ 32. O suspeito foi localizado no bairro Jardim Flamboyant, na quinta-feira (9), após equipes analisarem imagens de câmeras de segurança que registraram a ação.

Segundo a PM, o furto aconteceu na agência do SICOOB, localizada na Avenida Nossa Senhora da Assunção. Com as imagens em mãos, policiais analisaram as características físicas e as roupas usadas pelo autor e iniciaram buscas para encontrá-lo.

Durante patrulhamento no bairro Flamboyant, a equipe identificou um homem com características semelhantes às registradas nas gravações e realizou a abordagem. De acordo com a polícia, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao ser questionado sobre o furto, o suspeito confessou a participação no crime.

Ainda segundo a ocorrência, o homem informou que o material furtado foi vendido para um comprador itinerante de ferro-velho, no bairro Itajuru, pelo valor de R$ 32. Ele também relatou a participação de outra pessoa na ação.

O suspeito foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.