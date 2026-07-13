Ponte Feliciano Sodré - Foto: Reprodução

Ponte Feliciano Sodré Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:24

A Ponte Feliciano Sodré, um dos principais cartões-postais e marcos históricos de Cabo Frio, completa 100 anos nesta terça-feira (14). Para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial e gratuita às margens do Canal do Itajuru, com atividades culturais, esportivas e musicais ao longo de todo o dia.

As comemorações começam às 8h, nas proximidades da Estátua do Pescador, com uma sessão de yoga e meditação. A programação segue durante a tarde e a noite, incluindo exposição de artesanato, travessia de canoas havaianas, sarau de música e poesia, apresentações musicais, roda de capoeira e a tradicional “Corre da Ponte”.

O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destacou que a celebração vai além da estrutura física da ponte e representa a valorização da história de Cabo Frio.

Segundo ele, a programação foi pensada para homenagear a Ponte Feliciano Sodré como um símbolo de integração entre bairros, pessoas e gerações, além de reconhecer a importância do monumento para o desenvolvimento da cidade ao longo do último século.

Inaugurada em 14 de julho de 1926, a ponte foi construída após o desabamento da antiga ponte de ferro e, na época, possuía o maior vão livre do Brasil. A estrutura permitia a passagem dos veleiros que transportavam sal pelo Canal do Itajuru e se tornou a principal ligação rodoviária de Cabo Frio durante décadas.

Originalmente, a travessia funcionava em apenas um sentido por vez, suportando veículos de até seis toneladas. Em 1982, a ponte passou por adaptações e começou a operar em mão dupla, acompanhando o crescimento urbano e a necessidade de ampliar a mobilidade na cidade.

Programação do centenário

8h: Yoga e Meditação

14h: Exposição de Artesanato

15h30: Abertura oficial e execução do Hino de Cabo Frio com Sérgio Gabriel

16h: Travessia das Canoas Havaianas

17h às 18h: Sarau de Música e Poesia com a Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF)

18h às 18h50: Show musical com Azul Puro Azul

19h às 19h30: Corre da Ponte

19h30 às 20h: Roda de Capoeira

20h às 21h30: Show musical com Angel Duarte