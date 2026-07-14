Atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto Foto: Reprodução
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Atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto e contemplam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos
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Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado no bairro Monte Alegre e encaminhado à 126ª DP
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