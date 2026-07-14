Atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto - Foto: Reprodução

Atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:34

O projeto Cabo Frio Mais Esporte passou a oferecer aulas de tênis de mesa. A modalidade foi incluída na programação de atividades esportivas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, no anexo do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, localizado na Avenida Henrique Terra, entre os bairros Itajuru e Novo Portinho.

As turmas serão divididas por faixa etária. Crianças de 7 a 12 anos terão aulas das 18h às 19h. Os adolescentes de 13 a 17 anos participarão das atividades das 19h às 20h.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na sede do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para o cadastro, os responsáveis devem apresentar RG e CPF do responsável, comprovante de residência, documentos de identificação do menor, declaração escolar, foto 3×4 e atestado de saúde.

O projeto também oferece aulas de atletismo, boxe, futebol, futebol society, futebol feminino, futevôlei, futsal, ginástica artística, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, voleibol e vôlei de praia.