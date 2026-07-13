O crime foi registrado por câmeras de monitoramento do localRerodução
Cabo Frio - Uma loja de material de construção foi alvo de um assalto à mão armada na tarde deste sábado (11), em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A ação criminosa ocorreu em pleno horário de funcionamento do estabelecimento.
Uma loja de material de construção foi alvo de um assalto à mão armada na tarde deste sábado (11), em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A ação criminosa ocorreu em pleno horário de funcionamento do estabelecimento.
De acordo com relatos, dois homens encapuzados invadiram o comércio e renderam o proprietário e uma funcionária. Durante o roubo, o empresário foi jogado ao chão com violência enquanto os suspeitos limpavam o dinheiro do caixa. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento do local.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
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