Moto com suspeita de adulteração - Foto: Reprodução

Moto com suspeita de adulteração Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 17:40

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta terça-feira (14), em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com indícios de adulteração no sinal identificador. O caso aconteceu por volta de 12h20, na Avenida Amaral Peixoto, em frente ao Long Beach.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da PATAMO da 4ª Companhia do 25º BPM e da Patrulha Rural foram acionadas por um transeunte, que informou haver uma discussão no local e relatou que um dos envolvidos estaria armado.

Ao chegarem ao endereço, os policiais não encontraram nenhuma arma de fogo. Durante a ocorrência, um policial civil da 126ª DP constatou que a motocicleta conduzida pelo suspeito apresentava indícios de adulteração na placa de identificação, levantando suspeita de clonagem do veículo.

O homem foi levado, junto com a motocicleta, para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos da autoridade policial, ele permaneceu preso.

